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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü! Torreira takımla çalıştı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanın son bölümünde bitiricilik çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılarda ülkesinden dönen Lucas Torreira da çalışmanın ilk bölümünde antrenmanda yer aldı.

Giriş: 06.01.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü! Torreira takımla çalıştı
İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak

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