Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan ancak kulübüyle ipleri koparan ve ayrılmak için FIFA'ya başvuran Giuliano da, menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için de şimdilik herhangi bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.