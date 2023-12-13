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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez formasına kavuştu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Davinson Sanchez formasına kavuştu

        Galatasaray'da sakatlığını atlatan Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla birlikte 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:02
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        Sanchez formasına kavuştu
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Dries Mertens’in yerine Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha’ya görev verdi.

        Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kopenhag karşılaşmasına 11'de başladı. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Manchester United, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında oynayamamıştı.

        Sakatlığından dolayı son maçta kadroda olmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise yedeklerde yer aldı.

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