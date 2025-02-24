Galatasaray'da çifte sakatlık: Eren Elmalı ve Roland Sallai
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı ve Roland Sallai, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 24.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:53
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı.
Sarı-kırmızılılarda 78. dakikada Eren Elmalı, 89. dakikada ise Roland Sallai sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Eren'in yerine Dries Mertens girerken; Roland Sallai'nin yerine ise Ahmed Kutucu dahil oldu.
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