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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrıldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrıldı!

        Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:29 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:29
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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        Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."

        Galatasaray, Rumen futbolcuyu daha önce de Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti.

        Galatasaray forması altında 41 maça çıkan 27 yaşındaki Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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