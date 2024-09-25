Galatasaray'da Cenk Ergün'ün isitfası kabul edildi!

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Cenk Ergün, transfer dönemindeki tepkilerin ardından görevinden ayrılmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam katıldığı Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında Cenk Ergün'ün istifasıyla ilgili konuşmuştu.

Cenk Ergün'ün kararına kızgın olduğunu söyleyen Dursun Özbek "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim, başkanıyım, patronuyum. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun ağabeyi olmam hasebiyle kırgınlık yok, kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştık. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın... Konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti. Döndüğünde konuşacağız." dedi.

"İZNE GİTTİ, KONUŞACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Kızgınlık doğru kelime. Cenk'in ağabeyiyim ama kendisi neticede bir profesyonel. Bütün bu ilişkileri dikkate aldığın zaman bir usul vardır. Gelirsin anlatırsın, nedir ne değildir, yardımcı olabiliyorsak çözebiliyorsak çözelim. Buna fırsatımız olmadı. Transfer dönemi bitti, izne gitti. Geldiği zaman kendisiyle konuşacağım ama kızgın olduğum kesin" ifadelerini kullandı.