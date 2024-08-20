REKLAM advertisement1

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZE GÜVENİMİZ, İNANCIMIZ TAM"

Maçla ilgili konuşan Ergün, "Kendimize güvenimiz tam, inancımız tam. Akşam antrenmanımız var. İki ciddi eksiğimiz var. Hocamız Okan Buruk ve Kaan Ayhan maçta olmayacak. Bütün takım olarak konsantre vaziyetteyiz. Bütün takımlarımızın bu hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. Oradan alacağımız iyi bir sonucun üzerine rövanş maçını da iyi geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin maddi açıdan çok önemli olduğunu belirten Ergün, "Şampiyonlar Ligi çok büyük bir gelir kapısı. Manevi hazzı duyarken, maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz." diye konuştu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.