Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Rize'ye hareket edecek.