Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın gruplar halinde yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.