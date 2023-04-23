Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kart ceza sınırındaki futbolcular ile bir araya gelerek derbi öncesinde temkinli olmalarını istedi.