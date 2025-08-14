Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor!
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Carlos Cuesta vedaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
Kolombiyalı savunmacı belli bir sayıda maça çıkması halinde Brezilya ekibi 2 milyon Euro daha ödeyecek.
Geçen sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.