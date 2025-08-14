Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

        Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. İşte detaylar...

        Giriş: 14.08.2025 - 15:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:14
        • 1

          Galatasaray'da Carlos Cuesta vedaya hazırlanıyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

        • 3

          Kolombiyalı savunmacı belli bir sayıda maça çıkması halinde Brezilya ekibi 2 milyon Euro daha ödeyecek.

        • 4

          Geçen sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

        Habertürk Anasayfa