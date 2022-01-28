Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir" denildi.

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