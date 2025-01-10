Galatasaray'da Başakşehir mesaisi!
Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 10.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:55
Antrenmana topla ısınmayla başlayan sarı–kırmızılı takım, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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