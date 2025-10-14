Habertürk
        Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi

        Galatasaray, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 14.10.2025 - 19:28
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. ​

