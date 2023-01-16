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Galatasaray'da ayrılık açıklandı!

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiraladı

Giriş: 16.01.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da ayrılık açıklandı!
HABERTURK.COM

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

Oyuncunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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