Galatasaray'da Aurier ilk maçına çıktı!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Buruk'un Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev vermesiyle ilk maçına çıktı.
Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi