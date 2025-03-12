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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Antalyaspor maçı mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Antalyaspor maçı mesaisi

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:49
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        Galatasaray'da Antalyaspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Galatasaray, Onvo Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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