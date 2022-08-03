Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.

Teknik ısınmayla başlayan ikinci idmanın ise 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam ettiği ve şut atarak tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.