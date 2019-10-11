11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübünün, 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarı başında anma töreni düzenledi.
Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.
Ali Sami Yen'in mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra basına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:
"Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük insan, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i burada ikinci defa anma onuruna erdim. Bu benim için yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını rahmetle, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Kendisine bize Galatasaray gibi bir değer, bir isim, bir marka verip, onu dünya çapında bir arma haline getirme mücadelesine katkıda bulunmamıza vesile olduğu için kendisine ve kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar bize bir bayrak, bir sembol emanet etti. Bizim görevimiz bu sembolü onurla, gururla dünyanın en tepesine taşımak ve her zaman orada sürgit kalmasını sağlamak. Bu yolda bizim bir karınca kadar katkımızı olursa bundan onur ve gurur duyarız yönetim olarak."
"MAALESEF BAZI KÜRSÜLER ÇOK HADSİZ, ORANTISIZ ŞEKİLDE KULLANILMAKTADIR"
Galatasaray Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap vermediğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:
"Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında bu polemiklere fazla girmek istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım."
SÜLEYMAN SEBA'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Mustafa Cengiz, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan Beşiktaş Kulübünün vefat eden eski başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Seba'nın mezarı başında da Kur'an-ı Kerim okundu. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, çok önemli bir spor adamının kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Süleyman Seba'yı da anma onuruna ermiş bulunuyoruz. Çok değerli bir rakibimizin çok değerli başkanı. Benimde bizzat tanıdığım, sportmen, beyefendi bir kişilik. Beşiktaş camiasına ve Türk spor camiasına da başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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