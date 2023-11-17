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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:07
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        G.Saray'da Alanya mesaisi sürüyor
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        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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