Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu genel sekreteri Eray Yazgan, yönetim kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.