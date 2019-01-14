Sevgili Galatasaraylı okurlarımdan biri mesaj attı ve dedi ki, "Abi, biz Galatasaraylılar olarak 4 Ocak'ta başlayan 2. transfer döneminden bu yana geçen bir hafta 10 gündür değil Ağustos'tan bu yana tam 5 aydır forvet bekliyoruz. İtirazımız bunadır.." Osman Asal kardeşimin bu mesajını okuduktan sonra kendisine ve kendisi gibi düşünen Galatasaraylı dostlara hak verdim.

27 Ağustos'ta Modeste'yi; 30 Ağustos'ta Cornelius'u transfer ettiğini sanan! G.Saray yönetimi, 31 Ağustos'ta son bir umut Seleznov ve Wagner Love'a kadar kovalamış ama sezona Eren Derdiyok ile başlamıştı. Sezon içinde de defalarca Abdürrahim Albayrak çıkıp "Devre arası transferlerimizle..." diye başlayan açıklamalar yapmıştı. Şimdi, zaten yaz transfer döneminde ama öyle ama böyle transfer yapamayan bir yönetim ne yapmalıdır? Bence olması gereken sezon sürerken transferi bitirmeli ve 4 Ocak'ta imza törenini yapmalı.. Çünkü G.Saray özelinde durum "ani gelişen" bir hadise olmaktan çok 5 aydır yapılamayan bir santrfor transfer hikayesini aldı.. G.Saray başkanı ve yönetimi ya da Fatih Terim'in deyimiyle "idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlar!" bu süre içerisinde yeterince çalışma yapmamışlar demek ki. Yahut Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un istenmeme kararının getirdiği ekstra mali yük kendilerini yavaşlatıyor. Ne sebeple olursa olsun santrfor transferinin hala yapılamamış olması "Terim'in idari ve sportif arkadaşları"nın eksi hanesine yazar.



Gelelim adeta "Gelecek ve sihirli değneği ile kurtaracak" diye beklenilen Alan'ın transfer gerçeklerine. Brezilyalı oyuncu, Çin kulübünden yıllık 6 milyon Euro kazanıyor ve 1 yıl daha kontratı var. Çin kulübü, "Bu yılın 2. yarısı ve gelecek yılın 6 milyon Euro'luk alacağını bonservisine sayalım git" diyor. Oyuncu da G.Saray'dan yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma istiyor. G.Saray yılda 4 milyon Euro'yu kabul etmiş gözükse de açmaz oyuncunun istediği imza parasında..

Alan, ben 9 milyon Euro bırakacağım; (3 milyon Euro bu yılın 2. yarısından 6 milyon Euro gelecek yıldan) bunun 6 milyon'unu siz verin diyor. G.Saray bu bedeli fazla buluyor. Şu anda oyuncu kaynaklarından bana gelen bilgiye göre Alan, G.Saray'dan yıllık 4 milyon Euro'dan 3+1 yıl kontrat ve 4 milyon Euro da imza parası istiyor. Bir takım pazarlıklara rağmen oyuncu imza parasında 3.5 milyon Euro'dan aşağı henüz inmemiş. Bu da yıllık 4 net isteyen oyuncunun maliyetini artırıyor. G.Saray'ı biraz engelleyen durum bu. Bu direnci kırmak adına transfer satrancı oynayan G.Saray da başka oyuncularla görüşüyor. Satrancın sonu ne olacak belli değil. Ama Alan'ın "imza parası" ısrarı şu anda transferin önündeki en büyük engel. Demba Ba ise 2. santrfor olarak transfer edilebilecek bir isim. Ağustos 27'den bu yana santrfor alamayan G.Saray yönetimi bakalım bu dönemde santrfor ve 2. forvet takviyesini hangi şartlarda yapabilecek.