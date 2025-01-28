Galatasaray'da Ajax hazırlıkları sürüyor!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşma için çalışmalarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla antrenmanı noktaladı.
Galatasaray, yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.