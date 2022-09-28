Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.