Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

İzinli olan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.