Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!

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Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda bulunmadı.

Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise derbi öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

OKAN BURUK'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı ve Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki teknik adam, ''Dün yapılan antrenmanda Abdülkerim'in hafif bir ağrısı oldu. Zaha aynı şekilde, aldığı darbeden dolayı kemik ödemi vardı. Onun dışındakiler bizim tercihimiz.'' ifadelerini kullandı.