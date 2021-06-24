Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.