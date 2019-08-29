29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta? Şeklindeki sorular Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakiplerinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Temsilcimiz ilk olarak Jan Breydel Stadyumu'nda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te karşılaşacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil. Maçın hakemi ise belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.
GALATASARAY - CLUB BRUGGE HAKKINDA
Galatasaray'ın 3. torbadan çektiği ekip ise Belçika'dan Club Brugge oldu. Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu 2. sırada bitiren lacivert-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına kadar 2 eleme turundan geçti. 3. turda Dinamo Kiev'i (3-3/1-0),play-off turunda ise LASK Linz'i (2-1/1-0) geçen Belçika ekibi, Galatasaray'ın A Grubu'nda rakibi oldu. 30 bin kişilik Jan Breydel'de maçlarını yapan takımı Belçikalı teknik direktör Philippe Clement çalıştırıyor. Geçen sezon Genk ile şampiyon olan Clement, bu sezon Brugge'ün başına geçti. Club Brugge, bu sezon başında en değerli futbolcusu Wesley'i 25 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. 95 milyon euro piyasa değeri bulunan takımda dikkat çeken isimler; bu sezon Liverpool'dan transfer edilen kaleci Simon Mignolet, Belçikalı 10 numara Hans Vanaken ve atak oyuncuları Siebe Schrijvers. Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Matej Mitrovic de Galatasaray'ın rakibinde forma giyiyor. Belçika temsilcisinin transferin son günlerinde Tottenham'ın orta saha oyuncusu Victor Wanyama'yı transfer etmesi bekleniyor. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarıya ulaşamayan Brugge, 78'de Şampiyon Kulüpler Kupası ve 76'da UEFA Kupası'nda final görmeyi başardı. 92'de Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynayan Belçika ekibi, UEFA Kupası'nda 88'de yarı final ve 2015'te çeyrek final unvanları bulunuyor. Galatasaray, 2002/2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi ilk grup aşamasında Club Brugge ile rakip oldu. Ali Sami Yen'deki mücadele 0-0 biterken Belçika'da Club Brugge 3-1 galip gelmeyi bildi. 2006/2007'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelen lacivert-siyahlı takım İstanbul'dan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 2014/2015'te bir kez daha siyah-beyazlı takımımızla karşılaşan Belçikalılar, Avrupa Ligi son 16 turunda iki maçı da kazandı. (2-1,3-1)
2017/2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Başakşehir, Brugge'ü deplasmanda 3-3 ve iç sahada 2-0'lık skorlarla eledi.
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