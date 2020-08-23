Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´nda sabah yapılan ilk antrenmanda genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci çalışmasına dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sabah antrenmanı öncesinde Emre Kılınç´ın doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yarın karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki mücadele, saat 11.00´de başlayacak.