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        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti

        Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptıkları maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı taraftar Selçuk Tuncer'in vefat ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:23
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        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı taraftar Selçuk Tuncer, vefat etti.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Selçuk Tuncer'in karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, yarın Alanya Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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