        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde 3'te 3 yapan sarı kırmızılar 10 gol atarken kalesini gole kapattı. İki takım arasında oynanan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazanırken, 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Peki, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı tarihi...

        Giriş: 29.08.2025 - 23:58 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:58
        • 1

          Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İki takım arasına oynanacak zorlu mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak. Peki, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

        • 4

          LİGDE 47. MAÇ

          Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

          Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

          Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verebildi.

        • 5

          İSTANBUL'DA OYNANAN MAÇLAR

          Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.

          İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

          Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.

