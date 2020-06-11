Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, sürat çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.