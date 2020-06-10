Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.