Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Giriş: 07.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:27
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30’da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.
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