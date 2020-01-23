Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

GALATASARAY: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

KUPA YOLU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.