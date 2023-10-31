LİGDEKİ EN UZUN 2. GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ



1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de en uzun galibiyet serisine 14 maç ile 2022-2023 sezonunda ulaşan Galatasaray, bir sezon içinde elde ettiği en uzun 2. galibiyet serisini ise Çaykur Rizespor karşısında egale etti.



Cimbom, son olarak 1987-1988 sezonunun son 9 haftasında üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı.