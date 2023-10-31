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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyeti ile en uzun 2. galibiyet serisini tazeledi! Çaykur Rizespor Galatasaray maç yorumu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyeti ile en uzun 2. galibiyet serisini tazeledi!

        Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini; Portekizli yıldızı Sergio Olivieira'nın 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde üst üste 9. maçını kazanmayı başardı. Sezona Kayserispor karşısında aldığı 1 puanla başlayan sarı kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından tüm maçlarını kazanarak en uzun 2. galibiyet serisini egale etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:40
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        • 1

          Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, mevcut sezon itibariyle lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında zirve takibini sürdürüyor. Bu sezon ilk 10 maçında 9 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı ve bu süre zarfında 46 puan toplamayı başardı. Cimbom, son yenilgisini ise geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı ligin 30. haftasında almıştı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          LİGDEKİ EN UZUN 2. GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ

          1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de en uzun galibiyet serisine 14 maç ile 2022-2023 sezonunda ulaşan Galatasaray, bir sezon içinde elde ettiği en uzun 2. galibiyet serisini ise Çaykur Rizespor karşısında egale etti.

          Cimbom, son olarak 1987-1988 sezonunun son 9 haftasında üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı.

        • 3

          GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

          Bu sezon Avrupa ve ligde şimdiye dek 19 resmi maça çıkıp 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçını da kazanması halinde ligdeki en uzun 2. galibiyet serisine ulaşacak.

        • 4

          İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

          3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa

          11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray

          25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor

          2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray

          8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor

          16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray

          20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük

          24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

          7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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