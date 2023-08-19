Galatasaray camiası, Tevfik Fikret’i kabri başında andı

Galatasaray camiası, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan, aynı zamanda Galatasaray hami başkanı Tevfik Fikret’i vefatının 108. yılında kabri başında andı. Tevfik Fikret’in, Aşiyan Müzesi’nde yer alan kabrinde gerçekleşen anma töreni Aşiyan Müzesi Müdürü Ata Yersu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY VE TÜRKİYE İÇİN İLHAM ALINMIŞ BİRİSİ

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Bugün Tevfik Fikret’in 108. ölüm yıl dönümü. Onu hasretle anıyoruz, burada hep beraber toplandık. Tevfik Fikret’in birçok yönü var. Özellikle Galatasaray ve Türkiye için ilham alınmış birisi. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemlerinden büyük ölçüde etkilendiğini biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü için de çok önemli bir isim. Kulübün kuruluşunda büyük destek vermiş, o günkü zorluklara rağmen onlara destek olmuş. Galatasaray’ın bu güne gelmesinde öncülük etmiş bir büyüğümüz. Galatasaray’ın Hami başkanı. Kendisini hasretle anıyoruz. Fikirleri her zaman Türkiye’de yaşayacak. Tevfik Fikret’i anlamaya davet ediyorum. Yol göstericiliği tartışılmaz. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir isim Tevfik Fikret” ifadelerini kullandı.