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        Galatasaray camiası, Tevfik Fikret’i kabri başında andı

        Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Galatasaray hami başkanı Tevfik Fikret'i vefatının 108. yılında Aşiyan Müzesi'nde kabri başında andı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 18:01
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        Tevfik Fikret kabri başında anıldı
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        Galatasaray camiası, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan, aynı zamanda Galatasaray hami başkanı Tevfik Fikret’i vefatının 108. yılında kabri başında andı. Tevfik Fikret’in, Aşiyan Müzesi’nde yer alan kabrinde gerçekleşen anma töreni Aşiyan Müzesi Müdürü Ata Yersu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

        Törene, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdür Vekili Sabri Açıkalın, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Begüm Hesapçıoğlu, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Toprak Tunçel ile Tevfik Fikret'in çok sayıda seveni katıldı.

        DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY VE TÜRKİYE İÇİN İLHAM ALINMIŞ BİRİSİ

        Törenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Bugün Tevfik Fikret’in 108. ölüm yıl dönümü. Onu hasretle anıyoruz, burada hep beraber toplandık. Tevfik Fikret’in birçok yönü var. Özellikle Galatasaray ve Türkiye için ilham alınmış birisi. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemlerinden büyük ölçüde etkilendiğini biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü için de çok önemli bir isim. Kulübün kuruluşunda büyük destek vermiş, o günkü zorluklara rağmen onlara destek olmuş. Galatasaray’ın bu güne gelmesinde öncülük etmiş bir büyüğümüz. Galatasaray’ın Hami başkanı. Kendisini hasretle anıyoruz. Fikirleri her zaman Türkiye’de yaşayacak. Tevfik Fikret’i anlamaya davet ediyorum. Yol göstericiliği tartışılmaz. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir isim Tevfik Fikret” ifadelerini kullandı.

        METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY LİSEMİZİ ÇOK FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYAN, ÇOK KIYMETLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZ

        Başkan Özbek’in ardından açıklama yapan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, “Aslında Tevfik Fikret sadece eğitim, şair tarafı değil, bugün Cumhuriyet’in geldiği noktada Atatürkümüze ilham veren, yenilikçi, ilerici, medeni noktaları da işaret eden, yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştiren, Galatasaray Lisemizi çok farklı bir noktaya taşıyan, çok kıymetli bir büyüğümüz. Nur içinde yatsın. Kendisini saygıyla, özlemle anıyoruz” diye konuştu.

        Öte yandan, Başkan Dursun Aydın Özbek, Aşiyan Müzesi’ni gezdi ve anı defterine Tevfik Fikret’e dair düşüncelerini yazdı.

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