Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 5 oyuncusuna veda!

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren oyuncuları Büşra Akbaş, İnci Güçlü, Harika Eldaş, Yağmur Kübra Taşar ve Gizem Yavuz'a veda etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve sezon sonunda sözleşmeleri sona eren sporcularımız Büşra Akbaş, İnci Güçlü, Harika Eldaş, Yağmur Kübra Taşar ve Gizem Yavuz'a göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." denildi.