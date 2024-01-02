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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring kupaya veda etti! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring kupaya veda etti!

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 76-65 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:13
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring kupaya veda etti!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

        Mücadeleyi 76-65'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı takım, kupaya veda etti.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9, Vanloo 16, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz, İnci Güçlü

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 30, Mabrey 24, Derin Yaya 3, Holingsvorth 2, Kiss 7, Melis Gülcan 4, Cornelius 4, Sinem Ataş 2, Meltem Avcı

        1. Periyot: 22-19

        Devre: 37-37

        3. Periyot: 52-54

        Beş faulle çıkan: 38.06 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

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