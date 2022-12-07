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Haberler Basketbol

Galatasaray Çağdaş Faktoring, InvestInTheWest Enea Gorzow'u devirdi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımını 68-66 mağlup etti.

Giriş: 07.12.2022 - 23:54 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Çağdaş Faktoring, InvestInTheWest Enea Gorzow'u devirdi
AA

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Polonya ekibi, Galatasaray'ın basketinin ardından peş peşe bulduğu sayılarla kısa sürede farkı 15'e yükseltti: 2-17. Tilbe Şenyürek'in basketleriyle üstünlüğünü koruyan InvestInTheWest Enea Gorzow, savunmadaki etkili oyunuyla ilk periyodu 24-10 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, savunma direncini artırarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelledi. Farkı 16. dakikada 6 sayıya (23-29) kadar düşüren Galatasaray, McCowan'ın pota altından ürettiği basketlerle oyuna ortak olsa da soyunma odasına Polonya ekibi, 36-31 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü periyoduna da hücumda iyi başlayan Galatasaray, McCowan'ın boyalı alandaki performansıyla 12-0'lık seri sonunda öne geçerek farkı 6 sayıya yükseltti: 50-44. Savunmadaki dirençli oyununu koruyan Galatasaray, üçüncü çeyreği 54-47 önde tamamladı.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan InvestInTheWest Enea Gorzow, Wadoux'un üç sayılık basketiyle 34. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 57-58. Son dakikasına 66-66 eşitlikle girilen mücadelenin bitimine 3 saniye kala McCowan'ın kaydettiği basketle Galatasaray, mücadeleyi 68-66 kazandı.

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