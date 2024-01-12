Galatasaray Çağdaş Faktoring çeyrek finale göz kırptı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 mağlup ederek avantajı aldı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.
Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına ise 45-34 önde girdi.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyodunu 66-55 önde geçtiği mücadeleyi 87-73 kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.