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Haberler Basketbol

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da kupa için avantaj peşinde!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında yarın deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle karşılaşacak

Giriş: 04.04.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da kupa için avantaj peşinde!
AA

Yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın ilk maçı Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak, karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk için karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde İspanya'nın Cadi La Seu, yarı finalde de İtalya'nın Umana Reyer ekibini eleyerek finale yükseldi.

LDLC ASVEL Feminin ise normal sezondaki grubunu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Polonya'dan Arka Gdynia, son 16 turunda Romanya'dan Sepsi-SIC, çeyrek finalde Fransa'dan Angers ve yarı finalde aynı ülkeden Villeneuve d'Ascq LM'yi geçerek finale çıktı.

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