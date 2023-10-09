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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, Alper Durur ile yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Alper Durur ile yolları ayırdı

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Alper Durur ile yolların ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:53
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        Galatasaray, ayrılığı açıkladı!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Teşekkürler Alper Durur. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörlük görevi yapan Alper Durur ile yollarımız ayrılmıştır.

        Alper Durur'a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

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