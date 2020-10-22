Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların savunma ve hücum organizasyonları çalıştığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin takımla çalıştığı aktarıldı. Sırt ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli ile sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes'in ise çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayacak sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Erzurum'a gidecek.