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Galatasaray, Bursa BB'yi yenip seriyi eşitledi

Efeler Ligi 5'incilik mücadelesi ikinci maçında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Galatasaray seride durumu 1-1'e getirdi

Giriş: 08.05.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Bursa BB'yi yenip seriyi eşitledi
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü ve son müsabakası, 11 Mayıs Perşembe günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Emir Kaan Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi (Beythullah Hatipoğlu, Burak Baturap Güngör)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Radke, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Metin Toy (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 25-20, 25-19

Süre: 76 dakika (26, 26, 24)

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