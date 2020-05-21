Antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.