Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti - Galatasaray Haberleri

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan ve 1-0 da geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu maça kadar ligde 7'de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.