Opta verilerine göre Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en az şut çektiği (3) ve gol beklentisine girdiği (0.07 xG) ilk yarıyı Kayserispor karşısında oynadı.

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