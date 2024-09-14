Galatasaray bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı - Galatasaray Haberleri

Galatasaray bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı - Galatasaray Haberleri

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS’ta mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrılırken, bu sezon ilk kez gol yemeden maçı tamamladı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

Galatasaray, bu kötü seriye 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son vermiş oldu.