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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bolu'ya geldi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Bolu'ya geldi!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:14
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        Galatasaray Bolu'ya geldi!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan sarı-kırmızılı kafile Bolu’da konaklayacağı Koru Hotels Spa Convention’a giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otel girişinde yalnızca taraftar grup liderleri Galatasaray’ı karşıladı. Otel yönetimi ve taraftarlar tarafından Teknik Direktör Okan Buruk’a çiçek taktim edildi. Galatasaray'ın Bolu’ya gelen kamp kadrosunda yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata da yer alırken ayrıca altyapıdan birçok genç futbolcu bulunuyor.

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